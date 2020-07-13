AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كارتيرون يشيد بمعسكر الزمالك في برج العرب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:14 م
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وكان الزمالك قد دخل في معسكر ببرج العرب من الخميس الماضي ولمدة ١٤ يوما استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كارتيرون، أن المعسكر جاء بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا ويسعى الجهاز الفني لتحقيق أفضل استفادة من المعسكر لجميع اللاعبين.

وتابع :"المعسكر نموذجي وأشرفت مع الجهاز الإداري على تنفيذ كل طلباتي وهو ما تحقق".

وأضاف :"تواجد جميع اللاعبين المتاحين في المعسكر أمر جيد والكل في حالة فنية وبدنية رائعة وانتظر اكتمال باقي الصفوف ليكون الجميع جاهز لعودة النشاط الفترة المقبلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادًا لعودة المباريات .. انطلاق معسكر الزمالك نهاية الأسبوع الجاري

شاهد.. مرتضي منصور يعد جمهور الزمالك بإعلان مفاجآت مساء الخميس

الزمالك يخوض التدريبات الصباحية فى برج العرب

الزمالك يخوض مرانا مسائيا استعدادا لعودة الدوري

انضمام فرجاني ساسي وحازم إمام لمعسكر الزمالك في برج العرب

الزمالك يواجه سموحة وديًا بمعسكر الإسكندرية.. وكارتيرون يعدل موعد المباراة

ترشيحاتنا

بلاغات رسمية من عمرو السولية نجم الأهلي ضد المتحرشين بابنته ليلى

هل تجزئ تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود.. عالم أزهري يجيب

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

حب انقلب إلى عداوة.. القصة الكاملة لأزمة هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى

سيدة تستخدم تطبيق تيك توك لكشف غموض جريمة وقعت منذ 20 عامًا.. اعرف القصة

ابنة غادة عادل في أحدث ظهور لها مع والدها مجدي الهواري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك هيلثي .. أفضل أوقات تناول الطعام

بعد إصابة لطفي لبيب بها .. كيف تقي نفسك من جلطة المخ

سيدة تستخدم تطبيق تيك توك لكشف غموض جريمة وقعت منذ 20 عامًا.. اعرف القصة