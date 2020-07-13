كارتيرون يشيد بمعسكر الزمالك في برج العرب

وكان الزمالك قد دخل في معسكر ببرج العرب من الخميس الماضي ولمدة ١٤ يوما استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد كارتيرون، أن المعسكر جاء بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا ويسعى الجهاز الفني لتحقيق أفضل استفادة من المعسكر لجميع اللاعبين.





وتابع :"المعسكر نموذجي وأشرفت مع الجهاز الإداري على تنفيذ كل طلباتي وهو ما تحقق".





وأضاف :"تواجد جميع اللاعبين المتاحين في المعسكر أمر جيد والكل في حالة فنية وبدنية رائعة وانتظر اكتمال باقي الصفوف ليكون الجميع جاهز لعودة النشاط الفترة المقبلة".