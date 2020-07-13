8 عادات يومية تنهى الكرش.. طرق التخلص من ترهلات البطن

ترهلات البطن او " الكرش" مشكلة تواجه الرجال والنساء وتحتاج العناية بالنظام الغذائي الصحي و ممارسة التمرينات الرياضية الخاصة بشد البطن ، مع التوقف مع العديد من العادات الخاطئة التي تسبب ترهلات البطن .
وجّه موقع هيلث لاين عدة نصائح تمكنك من التخلص من ترهلات البطن وهي :
1- ممارسة تمارين البطن بشكل مستمر حتى في المنزل
2- حمل الأوزان مع بعض التمرينات
3- استبدال الحلوى بالفواكه والخضروات
4- التوقف تمامًا عن تناول المشروبات الغذائية
5- التوقف عن تناول الطعام قبل النوم
6- تناول الزبادي والفواكه في العشاء
7- الامتناع عن العصائر المعلبة الجاهزة
8- الامتناع عن الخبز الأبيض واستبداله بالأسمر .