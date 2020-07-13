8 عادات يومية تنهى الكرش.. طرق التخلص من ترهلات البطن





وجّه موقع هيلث لاين عدة نصائح تمكنك من التخلص من ترهلات البطن وهي :





1- ممارسة تمارين البطن بشكل مستمر حتى في المنزل





2- حمل الأوزان مع بعض التمرينات





3- استبدال الحلوى بالفواكه والخضروات





4- التوقف تمامًا عن تناول المشروبات الغذائية





5- التوقف عن تناول الطعام قبل النوم





6- تناول الزبادي والفواكه في العشاء





7- الامتناع عن العصائر المعلبة الجاهزة





8- الامتناع عن الخبز الأبيض واستبداله بالأسمر .

ترهلات البطن او " الكرش" مشكلة تواجه الرجال والنساء وتحتاج العناية بالنظام الغذائي الصحي و ممارسة التمرينات الرياضية الخاصة بشد البطن ، مع التوقف مع العديد من العادات الخاطئة التي تسبب ترهلات البطن .