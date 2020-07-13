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مرأة

8 عادات يومية تنهى الكرش.. طرق التخلص من ترهلات البطن

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:37 م
التخلص من دهون البطن
التخلص من دهون البطن
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رشا عوني
ترهلات البطن او " الكرش"  مشكلة تواجه الرجال والنساء وتحتاج العناية بالنظام الغذائي الصحي و ممارسة التمرينات الرياضية الخاصة بشد البطن ، مع التوقف مع العديد من العادات الخاطئة التي تسبب ترهلات البطن . 

وجّه موقع هيلث لاين عدة نصائح تمكنك من التخلص من ترهلات البطن وهي : 

1- ممارسة تمارين البطن بشكل مستمر حتى في المنزل

2- حمل الأوزان مع بعض التمرينات

3- استبدال الحلوى بالفواكه والخضروات

4- التوقف تمامًا عن تناول المشروبات الغذائية 

5- التوقف عن تناول الطعام قبل النوم 

6- تناول الزبادي والفواكه في العشاء

7- الامتناع عن العصائر المعلبة الجاهزة 

8- الامتناع عن الخبز الأبيض واستبداله بالأسمر .
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