واجب علينا..وزير خارجية الجزائر يعلق على الأزمة الليبية

دعا صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار، مضيفا: نريد عودة الاستقرار إلى ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية.





وأضاف وزير الخارجية الجزائري خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسي اليوم الاثنين، أن إنقاذ ليبيا واجب، تفرضه مقتضيات الجوار والتاريخ المشترك، وندعو لرفض التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة.





وأعرب عن أمله أن تشجع جهودنا المشتركة مع تونس أشقاءنا الليبيين على الجلوس لتحقيق تسوية سياسية ليبية.



