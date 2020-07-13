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توك شو

واجب علينا..وزير خارجية الجزائر يعلق على الأزمة الليبية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:55 م
صبري بوقادوم وزير
صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري
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فرح علاء الخولي
دعا صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار، مضيفا: نريد عودة الاستقرار إلى ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسي اليوم الاثنين، أن إنقاذ ليبيا واجب، تفرضه مقتضيات الجوار والتاريخ المشترك، وندعو لرفض التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة.

وأعرب عن أمله أن تشجع جهودنا المشتركة مع تونس أشقاءنا الليبيين على الجلوس لتحقيق تسوية سياسية ليبية.

كان نور الدين الريفي وزير الخارجية التونسي، قال إن بلاده تتفق مع الجزائر بشأن الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن الأزمة في ليبيا تمس الأمن القومي التونسي والجزائري.

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