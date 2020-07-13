رغم جاهزية مصر.. حازم إمام: تونس الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا



نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، ان اعتذار الكاميرون عن استضافة مبارايات دوري أبطال إفريقيا المتبقية لن يمنح مصر الأفضلية فى استضافة اللقب مثلما حدث مع كأس الأمم الإفريقية 2019. أكد حازم إمام





وأضاف حازم إمام فى تصريحات إذاعية عبر أون سبورت، أنه لا يتوقع أن يتم استكمال البطولة في مصر أو المغرب بسبب وجود أندية من البلدين في نصف النهائي.





وأشار الثعلب الصغير، إلي أن تونس هي الأقرب لاستضافة المباريات المتبقية في دوري أبطال أفريقيا فهي الحل الأوسط بعد خروج جميع الفرق التونسية من البطولة.





وأضح إمام، أن رغبة ا لاتحاد الأفريقي بعد إقامة المباريات من لقاء واحد هي اللعب فى دولة محايدة خاصة أن البطولة تنحصر بين فرق مصر والمغرب متمثلين فى الأهلى والزمالك والوداد والرجاء.



