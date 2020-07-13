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أخبار العالم

ولاية فلوريدا تسجل 12600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الاثنين، 12600 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "رويترز"، للأنباء إن هذا المعدل هو ثاني أعلى معدل إصابة يومي منذ بدء تفشي الفيروس في الولاية.

ويأتي ارتفاع الإصابات بالتزامن مع محاولة الولاية إحياء قطاع السياحة لديها وجذب الزوار لعالم ديزني الذي أعاد فتح أبوابه للجمهور مؤخرا.

ولفتت رويترز إلى أن  ولايات فلوريدا وأريزونا وكاليفورنيا وتكساس باتت البؤر الجديدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن حالات الإصابة زادت بوتيرة سريعة في 40 ولاية أمريكية من 50 على مدى الأسبوعين الماضيين.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 13,127,791 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 573,182 ألف وفاة.

وسجلت الولايات المتحدة 3,438,627 مليون إصابة بالفيروس، لتكون بذلك أعلى دول العالم في معدلات الإصابة فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات مسجلة 1,867,841 مليون إصابة.

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