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محافظات

استعدادات مبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير احتياجات المواطنين في الغربية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:41 م
اللواء شاكر يونس،
اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية
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احمد علي
أعلن اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية عن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي عقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة ، بحضور مدير مباحث التموين ووكلاء وزارات الصحة والتموين والطب البيطرى، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

أكد سكرتير عام المحافظة علي توفير احتياجات المواطنين من اللحوم خلال العيد، موجها بذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية بالمجان تحت إشراف من الطب البيطري والطب الوقائي بالصحة وبما يضمن توفير الإشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

كما وجه اللواء شاكر يونس بضرورة تكثيف حملات الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وسلامة المواطنين، إلي جانب توفير الخدمات الاساسية للمواطنين من كافة القطاعات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وتكثيف أعمال النظافه ورفع القمامة أولا بأول. 

وأوضح اللواء شاكر يونس ، أنه سيتم تخصيص غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بديوان عام المحافظه للإبلاغ عن أية طوارئ والتجاوب معها علي الفور.
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