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محافظات

اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بالغربية تستقبل أوراق تقديم 11 مرشحا

السبت 11/يوليه/2020 - 05:08 م
مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا
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أحمد على

شهد مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية اليوم استقبال اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس الشيوخ أوراق تقدم نحو 11 مرشحا خلال الساعات الأولي من فتح أبواب الترشح على مستوي قري ومراكز المحافظة .

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وكانت اللجنة العامة برئاسة المستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة طنطا الإبتدائية رئيس اللجنة العامة للإنتخابات بدأت فى متابعة وتلقي أوراق المرشحين تزامنا مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار انتشار فيروس عدوي "كورونا" .


فى المقابل فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حاله من الاستنفار والتأهب الأمني من خلال نشر دوريات الشرطة والطواقم الأمنية من خلال الدفع بسيارات ودوريات الشرطة فضلا عن تنفيذ توجيهات اللجنه العليا للإنتخابات بإلزام جميع المرشحين وموكليهم من المحامين من خلال ارتداء الكمامات والملابس والكمامات الوقائية للوقاية من أخطار تفشي عدوي فيروس "كوفيد 19 " .

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية أعلنت  أن مستشفيات الصحة العامة انتهت من إجراء الفحوصات الطبية لكافة المتقدمين من أوراق ترشحهم للإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خلال استقبال 18 مرشحا وخضعوا للكشف الطبي .

صرح بذلك عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتا أن كافة المرشحين لخوض تجربة الترشح قد أجروا الكشوفات الطبية  على المتقدمين وخضعوا لاختبار الكشف عن المخدرات ونفسية وعصبية وجميعهم اجتازوا الاختبارات ولم يثبت تعاطي أى منهم للمخدرات أو المعاناة من أى أمراض نفسيه.

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