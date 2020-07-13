محمد عبد الجليل: بن شرقى نجم أوروبي وطاهر محمد طاهر سعره غالى.. فيديو

قال محمد عبد الجليل نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض من طراز أوروبي موضحا أن التونسي فرجاني ساسي من أفضل اللاعبين التي جاءت إلى النادى الأبيض.





وتحدث عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عن أزمة أحمد فتحى مع الأهلى: " أحمد فتحى عمل اللى مطلوب منه في الأهلى والمنتخب والاحتراف مفيهوش عواطف".





وكشف نجم الأهلى والزمالك الأسبق حقيقة هجومه على طاهر محمد طاهر المنضم للقلعة الحمراء حديثا قائلا:"لم اهاجم طاهر محمد طاهر، وتصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطئ وهو لاعب مميز للغاية، واعتراضي الوحيد كان على سعره، حيث تعاقد معه الأهلي بمبلغ كبير للغاية".





وعن عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بالأهلى قال عبد الجليل:" صالح جمعة التزم شهرين أصبح أحسن لاعب في مصر وانضم للمنتخب".