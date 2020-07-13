الليجا تقترب.. ريال مدريد يصعق غرناطة بهدفين خلال ربع ساعة بالدوري الإسباني..فيديو

أحرز ريال مدريد هدفين خلال الربع ساعة الأول في شباك غرناطة ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب " نويفو لوس كارمينيس ".
جاء الهدف الأول بعد مجهود فردي مميز لفيرلاند ميندي في إختراق منطقة جزاء غرناطة من جهة اليمين أنهاه بتسديدة قوية في زاوية ضيقة للغاية مرت ما بين رأس الحارس روي سيلفا والعارضة العلوية للمرمى إلى داخل الشباك معلنا الهدف الأول في الدقيقة 11.
ثم عزز الريال النتيجة من هجمة منظمة في وسط الملعب أنهاها لوكا مودريتش بتمريرة بينية بإتجاه زميله كريم بنزيمة المنطلق داخل منطقة جزاء غرناطة من جهة اليمين والذي تمكن من ترويض الكرة ثم راوغ المدافع فيكتور دياز وأطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك في الدقيقة 15.
ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 80 نقطة وبفارق نقطة مؤقتًا عن الوصيف برشلونة الذي فاز في هذه الجولة، بينما يحتل غرناطة المركز التاسع برصيد 50 نقطة.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالأتي:
تيبو كورتوا
ميندي - راموس - فاران - كارفخال
كروس - كاسيميرو - مودريتش - فالفيردي
إيسكو