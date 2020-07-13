الليجا تقترب.. ريال مدريد يصعق غرناطة بهدفين خلال ربع ساعة بالدوري الإسباني..فيديو

ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب " نويفو لوس كارمينيس ".

أحرز ريال مدريد هدفين خلال الربع ساعة الأول في شباك غرناطة