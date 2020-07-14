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تعليم

عميد حاسبات : جامعة حلوان أول جامعة أنشأت برنامج هندسة البرمجيات بالكلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:32 ص
امتحانات السنوات
امتحانات السنوات النهائيه
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كريم ناصر
أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان عن برنامج هندسة البرمجيات، والتى تعد واحدة من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها . 




وصرح  الدكتور أسامة إمام عميد الكلية لـ "صدى البلد" بأن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان هي أول كلية حاسبات ومعلومات في مصر أنشأت هذا البرنامج المعتمد في عام 2006 ، والذى يتصف بأنه برنامج متميز علي مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، فضلا عن ذلك يلقى أبناؤنا الطلاب مزيجا من الرعاية الفائقة في سائر الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية إضافة إلى ما تقدمه الجامعة من خدمات طلابية تتمثل في المطاعم والملاعب وغيرها.


وأوضح أن الدراسة في هذا البرنامج تعتمد على الساعات المعتمدة بمعدل 129 ساعة مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية.


وأشار إلى أن مجلس إدارة البرنامج يختار الأساتذة المتخصصين في مجالات مختلفة ومتنوعة من داخل الكلية ومن الجامعات المصرية المختلفة من أجل إثراء العملية التعليمية وتبادل الخبرات المختلفة في البرنامج.




وأوضح أنه يتم تقديم منح للدراسة وذلك للطلاب المتفوقين في الدول الأجنبية لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين متتاليين، وفرص التدريب للطلاب في شركات البرمجيات الكبيرة من أجل تأهيل الطالب لسوق العمل.


وقال : يرشح مجلس إدارة البرنامج خريجي البرنامج للعمل في كبرى الشركات والتوجيه الأكاديمي لمساعدة الطلاب على اختيار مواد الدورة التدريبية وحل مشكلاتهم الأكاديمية.


و للتقديم في البرنامج للطلاب المستجدين: يرجى التواصل على الهاتف التالى او البريد الإلكترونى. 

البريد الإلكترونى: [email protected]
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