2000 دولار شهريا.. حكومة الوفاق تسدد الملايين إلى مرتزقة أردوغان

كشفت صحيفة المرصد الليبية، عن تفاصيل الجمع الكبير لمرتزقة أردوغان في معسكر اليرموك، جنوب العاصمة الليبية طرابلس؛ وذلك للحصول على الرواتب المتأخرة.





وقالت الصحيفة الليبية إن هذا الجمع، الذي قُدر بـ 1000 من مرتزقة أردوغان، تجمعوا داخل المعسكر من أجل الحصول على الرواتب التي تأخرت، ومنح راتب شهر إلى العناصر المنضمة حديثا.





وأضافت أن راتب الشخص الواحد منهم بلغ 2000 دولار، وذلك بغرض تجهيزهم لمعركة سرت والجفرة التي لوح بها قادة الوفاق.





ويطالب بعض هؤلاء بمرتبات متأخرة عن 6 أشهر بواقع 2000 دولار للشهر أي بإجمالي 12 ألف دولار لكل منهم نظير الفترة التي شاركوا بها في القتال في طرابلس وترهونة ومدن الساحلي الغربي ولم يتم سداد مرتباتهم والتي يبلغ إجماليها حتى الآن مع تعويضات قتلاهم قرابة 200 مليون دولار مفصلة.





وأرسلت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية، عددا كبيرا من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، بغرض القتال إلى جانب ميليشيات الوفاق.