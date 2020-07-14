AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

2000 دولار شهريا.. حكومة الوفاق تسدد الملايين إلى مرتزقة أردوغان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشفت صحيفة المرصد الليبية، عن تفاصيل الجمع الكبير لمرتزقة أردوغان في معسكر اليرموك، جنوب العاصمة الليبية طرابلس؛ وذلك للحصول على الرواتب المتأخرة. 

وقالت الصحيفة الليبية إن هذا الجمع، الذي قُدر بـ 1000 من مرتزقة أردوغان، تجمعوا داخل المعسكر من أجل الحصول على الرواتب التي تأخرت، ومنح راتب شهر إلى العناصر المنضمة حديثا. 

وأضافت أن راتب الشخص الواحد منهم بلغ 2000 دولار، وذلك بغرض تجهيزهم لمعركة سرت والجفرة التي لوح بها قادة الوفاق. 

ويطالب بعض هؤلاء بمرتبات متأخرة عن 6 أشهر بواقع 2000 دولار للشهر أي بإجمالي 12 ألف دولار لكل منهم نظير الفترة التي شاركوا بها في القتال في طرابلس وترهونة ومدن الساحلي الغربي ولم يتم سداد مرتباتهم والتي يبلغ إجماليها حتى الآن مع تعويضات قتلاهم قرابة 200 مليون دولار مفصلة. 

وأرسلت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية، عددا كبيرا من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، بغرض القتال إلى جانب ميليشيات الوفاق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 7 مرتزقة سوريين في ليبيا

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق شرق طرابلس

أرسلته تركيا للقتال.. قصة طفل سوري قتل فى ليبيا بسبب أطماع أردوغان

بينهم أطفال.. تحركات مريبة لمرتزقة من ليبيا إلى سوريا.. تفاصيل

فضائح أردوغان .. النظام التركي ينصب على المرتزقة السوريين في ليبيا

ليبيا.. صراع بين ميليشيات الوفاق ومرتزقة أردوغان حول الرواتب

ترشيحاتنا

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان القادم

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

مستشار رئيس الوزراء يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كورونا.. فيديو وصور

تقديرا لإنجازاته التنموية.. منح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة