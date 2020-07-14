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رياضة

الأهلي ليس طرفا.. الزمالك يقدم مذكرة إلى الـ كاف بشأن نادي القرن

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:42 ص
أحمد مرتضي منصور
أحمد مرتضي منصور
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حسام الحارتي
أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه تم إعداد وتجهيز مذكرة لإرسالها إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"؛ لبحث حقوق النادي في قضية نادي القرن.

وأضاف أحمد مرتضى، خلال لقائه بفضائية "النهار"، أنه سيتم مخاطبة الاتحاد الإفريقي أولا، ثم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ للحصول على حقوق نادي الزمالك.

وتابع:" الأهلي ليس طرفا في هذا الصراع، والمشكلة تتمركز مع الاتحاد الإفريقي، والأهلي كان يعمل لمصلحة النادي في ذلك الوقت، والزمالك لم يجد من يدافع عنه، ولكن تم تجهيز ملف كامل، وسيتم إرساله إلى الـ"كاف" .


وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.
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