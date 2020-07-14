الأهلي ليس طرفا.. الزمالك يقدم مذكرة إلى الـ كاف بشأن نادي القرن

أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه تم إعداد وتجهيز مذكرة لإرسالها إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"؛ لبحث حقوق النادي في قضية نادي القرن.





، ثم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ للحصول على حقوق نادي الزمالك . وأضاف أحمد مرتضى، خلال لقائه بفضائية "النهار"، أنه سيتم مخاطبة الاتحاد الإفريقي أولا





وتابع:" الأهلي ليس طرفا في هذا الصراع، والمشكلة تتمركز مع الاتحاد الإفريقي، والأهلي كان يعمل لمصلحة النادي في ذلك الوقت، والزمالك لم يجد من يدافع عنه، ولكن تم تجهيز ملف كامل، وسيتم إرساله إلى الـ"كاف" .







