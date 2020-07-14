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أخبار العالم

البرازيل تسجل 20256 إصابة بكورونا و733 وفاة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 20 ألفا و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكذلك 733 حالة وفاة. 

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 1.9 مليون إصابة تقريبا إلى جانب تسجيل 72 ألفا و833 حالة وفاة. 

وكشفت وكالة رويترز للأنباء ، عن أن معدل الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع في أمريكا اللاتينية عن الشمالية لأول مرة. 

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم وتم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.

ونشرت المنظمة مؤخرا، تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا، أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.
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