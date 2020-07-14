ياللي أحبك موت لـ ماجد المهندس تحصد 4.6 مليون مشاهدة









1- قاضي غرامي: كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد.





2- يكفي غياب: كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل.





3- عيد ميلاد: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.





4- المسألة فيها إن: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.





5- بنام: كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.





6- شهد الحروف: كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.





7- جفن الليل: بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.





8- ياللي احبك موت: فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل.





9- لحظة هواي: كلمات دايم السيف، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.





10- مو ضروري: كلمات: الأمير فهد بن خالد، وألحان: الموسيقار طلال، وتوزيع: زيد عادل.





وكانت أغنية هتان، للفنان ماجد المهندس، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



