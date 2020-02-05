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فن

ياللي احبك موت الأكثر استماعًا في ألبوم ماجد المهندس الجديد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:46 م
ماجد المهندس - ياللي
ماجد المهندس - ياللي احبك موت
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سعيد فراج
حققت أغنية "ياللي احبك موت" للفنان العراقي ماجد المهندس، 3 ملايين و8 آلاف مشاهد على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتتصدر ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني ألبوم المهندس الجديد "شهد الحروف". 

وجاءت أغنيتي "لحظة هواي" و"حضن الليل" في المركز الثاني، برصيد متساو مليون و600 ألف مشاهدة، وبعدها الأغنية الرئيسية من ألبوم ماجد المهندس "شهد الحروف"، والتي حققت مليونا و300 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، لتأتي في المركز الثالث. 

ويضم ألبوم ماجد المهندس الجديد «شهد الحروف» 9 أغاني، وهي: 
1- قاضي غرامي: كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد. 
2- يكفي غياب: كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل.
3- عيد ميلاد: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.
4- المسألة فيها إن: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
5- بنام: كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
6- شهد الحروف: كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.
7- جفن الليل: بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
8- ياللي احبك موت: فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل.
9- لحظة هواي: كلمات دايم السيف، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.

وكانت أغنية هتان، للفنان ماجد المهندس، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "الليالي برد واشواقي هبوب .. والشتا يذبح واشوفك باوله .. ياغناة الروح ماغيرك ينوب .. والتعب راحة معك واستسهله .. وانت في صدري مقدر ومحسوب .. وبعيوني لك مقام ومنزله .. جيت لك ولهان وعيونك دروب .. ماحسبت حساب دربك ما اطوله". 
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