ياللي احبك موت الأكثر استماعًا في ألبوم ماجد المهندس الجديد

حققت أغنية " ياللي احبك موت" للفنان العراقي ماجد المهندس، 3 ملايين و8 آلاف مشاهد على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتتصدر ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني ألبوم المهندس الجديد " شهد الحروف".





وجاءت أغنيتي "لحظة هواي" و"حضن الليل" في المركز الثاني، برصيد متساو مليون و600 ألف مشاهدة، وبعدها الأغنية الرئيسية من ألبوم ماجد المهندس " شهد الحروف"، والتي حققت مليونا و300 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، لتأتي في المركز الثالث.



