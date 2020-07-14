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أخبار العالم

إصابة 6 أشخاص خلال إطلاق نار في بروكلين الأمريكية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:42 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم إصابة 5 أشخاص، وذلك عقب إطلاق النار عليهم من شخص داخل سيارة مسرعة. 

وقالت الشرطة الامريكية وفق شبكة "ان بي سي ان" إن الضحايا تم إطلاق النار عليهم في أماكن متفرقة من قبل مرتادي هذه السيارة المسرعة، في بروكلين. 

وأضافت شرطة نيويورك أن شابة تبلغ من العمر 23 عامًا أصيبت بـ 4 رصاصات في صدرها. وبعد حوالي 12 دقيقة، أصيب 3 شباب، جميعهم في الـ 19 من العمر، في الأطراف والظهر.

وتابعت الشرطة أنه بعد حوالي دقيقتين، أصيب مراهق آخر يبلغ من العمر 19 عامًا في الظهر. فيما أصيبت امرأة كانت تركب على دراجة بخارية.

وجاء الحادث بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق نار آخر في بروكلين أودى بحياة طفل عمره عام واحد وإصابة 3 آخرين بجروح.
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