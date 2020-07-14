المكسيك تسجل 4685 إصابة بكورونا و485 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، تسجيل 4685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى جانب تسجيل 485 حالة وفاة.





وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الاثنين، عن أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد تجاوز 35000، ما يجعل المكسيك الدولة رقم 4 في العالم من حيث الوفيات المرتبطة بـ كوفيد-19.





وبحسب الوزارة، فقد بلغ العدد الدقيق للوفيات في المكسيك 35006، في حين بلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد 299،750.





والفيروس المستجد آخذ في الارتفاع في الولايات المتحدة والهند وأمريكا اللاتينية، في حين أن أوروبا تعيد فتح الحدود ورفع القيود الوبائية تدريجيًا في محاولة لإعادة إطلاق اقتصاداتها.





وأظهرت الولايات المتحدة، التي لا تزال الدولة الأكثر تضررًا في العالم، أرقاما قياسية خلال الأسبوع الماضي، مع حوالي 60000 مريض تم تشخيصهم حديثًا كل يوم.





وفي غضون ذلك، تجاوزت المكسيك وشيلي وبيرو، المملكة المتحدة، في عدد المصابين.