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أخبار العالم

الصحة البرازيلية: تسجيل 20286 إصابة و733 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20 ألفا و286 إصابة و733 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية

وأفادت الوزارة - في إحصائية جديدة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الثلاثاء - بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مستوى 1884967.

وتشهد البرازيل بالتالي انخفاضا كبيرا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 9 يوليو 42619 حالة جديدة، وفي 10 يوليو و45048، ليتراجع هذا العدد يوم 11 يوليو إلى 39023 حالة، وفي 12 يوليو إلى 24831.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 733 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 72833.

وشهد هذا المؤشر أيضا بالتالي نوعا من الانخفاض خلال الأيام الأخيرة، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 9 يوليو 1220 حالة، وفي 10 يوليو 1214، وفي 11 يوليو 1071، وفي 12 يوليو 631.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرا إصابته بالمرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.
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