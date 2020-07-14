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أخبار العالم

قرقاش: طبول الحرب تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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منار نور
علق أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي على الأوضاع التي تشهدها ليبيا في الوقت الحالي. 

وغرد قرقاش من خلال حسابه الشخصي عبر "تويتر": "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".

وتابع: "وندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته".

ودعا الجيش الوطني الليبي في بيان، الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن البلدين.

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