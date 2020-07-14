هل الوسواس في الصلاة يحتاج إلى سجود سهو؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يشرع سجود السهو لمن يتعرض للوساوس أثناء الصلاة

5 حالات يجب معها سجود السهو في الصلاة

وتابعت: أنه يشرع سجود السهو في الحالات الآتية إذا سلم قبل إتمام الصلاة، وعند الزيادة عن الصلاة، وعند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، وعند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.



