عبادة بسيطة تشكر بها والديك بعد كل صلاة

وبين في وقت سابق، أن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يقول: « ثلاث آيات مقرونات بثلاث، ولا تقبل واحدة بغير قرينتها، وهن: أولًا: « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» [التغابن:12]؛ فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، ثانيًا: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» [البقرة:43]؛ فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه،ن ثالثًا: «أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ» [لقمان:14]؛ فمن شكر لله، ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه





ذلك تكررت الوصايا في كتاب الله -تعالى- والإلزام ببرهما، والإحسان إليهما، و التحذير من عقوقهما ، أو الإساءة إليهما بأي أسلوب، قال الله -تعالى-: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» [النساء:36] وقال أيضًا: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا» [العنكبوت:8] وقال - سبحانه-: « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ» [لقمان:14]. وأفاد « جمعة » في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، بأنه لأجل









ومن ذلك: ما صح عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: «رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما»، (رواه الطبراني في الكبير). وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنه في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء التأكيد على وجوب بر الوالدين، والترغيب فيه، والترهيب من عقوقهما،

















ونبه المفتي السابق إلى أن أولًا: بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق بهما والمحبة لهما، وتجنب غليظ القول الموجب لنفرتهما، ثانيًا: مناداتهما بأحب الألفاظ إليهما: "يا أمي ويا أبي"، ثالثًا: ليقل لهما المرء ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما؛ فيعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهما، رابعًا: ليعاشرهما بالمعروف: أي بكل ما عرف من الشرع جوازه؛ فيعطيهما في فعل جميع ما يأمرانه به من واجب أو مندوب أو مباح، وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه، خامسًا: لا يحاذيهما في المشي. بر الوالدين يكونبالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق بهما والمحبة لهما، وتجنب غليظ القول الموجب لنفرتهما،مناداتهما بأحب الألفاظ إليهما: "يا أمي ويا أبي"،ليقل لهما المرء ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما؛ فيعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهما،ليعاشرهما بالمعروف: أي بكل ما عرف من الشرع جوازه؛ فيعطيهما في فعل جميع ما يأمرانه به من واجب أو مندوب أو مباح، وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه،لا يحاذيهما في المشي.









وأكمل: سادسًا: عدم التقدم عليهما إلا لضرورة نحو ظلام، سابعًا: إذا دخل عليهما لا يجلس إلا بإذنهما و إذا قعد لا يقوم إلا بإذنهما، ثامنًا: ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما لما في ذلك من أذيتهما، مشيرًا: نحن عندما نكرر الوصية بطلب معرفة قدر الوالدين والإحسان إليهما والإقرار بحقهما في البر والصلة، إنما نفعل ذلك ليعود بالخير على المجتمع المسلم كله.







