لتنشيط الحركة.. وزارة السياحة والآثار تنظم رحلات توعوية للمواطنين بالمحافظات المختلفة

قام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التابع لوزارة السياحة والآثار بمدينة بورسعيد بتنظيم جولة سياحية لمجموعة من المواطنين تضمنت زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بالمدينة منها كنيسة سانت أوجينى وهي الكنيسة الأقدم للمذهب الكاثوليكي ببورسعيد، بالإضافة إلى فنار بورسعيد القديم، وقاعدة تمثال ديليسبس.





يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بأهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالتراث الحضاري والثقافي لمصر بما يساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية.





كما قام ممثلو المكتب خلال الجولة بتقديم المعلومات اللازمة والرد على استفسارات الوفد، بجانب تقديم بعض المطبوعات السياحية والتوعوية لاسيما الخاصة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.





وفى سياق متصل، قام أيضا مكتب الهيئة بمحافظة مطروح بتنظيم رحلة سياحية إلى متحف الآثار بمطروح، تم خلالها عمل مسابقة للزائرين وتوزيع بعض الجوائز والهدايا التذكارية عليهم، بالإضافة إلى النشرات السياحية.





من جانبها، أوضحت السيدة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة، أنه جارى تنظيم سلسلة من هذه الجولات التوعوية بعدد من المحافظات من خلال المكاتب الداخلية للهيئة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هذه الجولات تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين وخاصة الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.