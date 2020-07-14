AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لتنشيط الحركة.. وزارة السياحة والآثار تنظم رحلات توعوية للمواطنين بالمحافظات المختلفة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التابع لوزارة السياحة والآثار بمدينة بورسعيد بتنظيم جولة سياحية لمجموعة من المواطنين تضمنت زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بالمدينة منها كنيسة سانت أوجينى وهي الكنيسة الأقدم للمذهب الكاثوليكي ببورسعيد، بالإضافة إلى فنار بورسعيد القديم، وقاعدة تمثال ديليسبس.

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بأهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالتراث الحضاري والثقافي لمصر بما يساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية.

كما قام ممثلو المكتب خلال الجولة بتقديم المعلومات اللازمة والرد على استفسارات الوفد، بجانب تقديم بعض المطبوعات السياحية والتوعوية لاسيما الخاصة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وفى سياق متصل، قام أيضا مكتب الهيئة بمحافظة مطروح بتنظيم رحلة سياحية إلى متحف الآثار بمطروح، تم خلالها عمل مسابقة للزائرين وتوزيع بعض الجوائز والهدايا التذكارية عليهم، بالإضافة إلى النشرات السياحية.

من جانبها، أوضحت السيدة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة، أنه جارى تنظيم سلسلة من هذه الجولات التوعوية بعدد من المحافظات من خلال المكاتب الداخلية للهيئة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هذه الجولات تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين وخاصة الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.
لتنشيط الحركة.. وزارة السياحة والآثار تنظم رحلات توعوية للمواطنين بالمحافظات المختلفة
لتنشيط الحركة.. وزارة السياحة والآثار تنظم رحلات توعوية للمواطنين بالمحافظات المختلفة
لتنشيط الحركة.. وزارة السياحة والآثار تنظم رحلات توعوية للمواطنين بالمحافظات المختلفة
لتنشيط الحركة.. وزارة السياحة والآثار تنظم رحلات توعوية للمواطنين بالمحافظات المختلفة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسليم 16 فندقا جديدا بالبحر الأحمر شهادات الصحة لاستقبال السياحة

الحكومة توافق على تنظيم اختصاصات السياحة والآثار .. تفاصيل

قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

متهم بتسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ.. ضبط طالب يدير 12 جروب لتسريب امتحانات الثانوية العامة

لمدة ٣ أشهر.. المالية: إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية يوليو

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

عبادة بسيطة تشكر بها والديك بعد كل صلاة

نبيل الحلفاوي يرفض عملا فنيا عُرض عليه: أسوأ فترات حياتي

AdvertisementS

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. المالية: 10% خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي

محجوزة على ذمة قضية احتيال.. سيدة تنصب على المواطنين فى 4.5 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية