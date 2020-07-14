AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تدين بشدة استمرار استهداف الحوثيين للمناطق المدنية في السعودية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:22 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أدانت الكويت واستنكرت بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية والمدنيين في السعودية، من خلال إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية، يعد إمعانا في انتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتعطيلا لجهود إحلال السلام، وتهديدا لأمن السعودية، وتقويضا لاستقرار المنطقة.
وجدد المصدر الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل ‏مسؤولياته في وضع حد لهذه العمليات الإرهابية.. مشددا على تضامن الكويت ووقوفها التام ‏مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذ من إجراءات ويحفظ أمنها واستقرارها.

Advertisements

ترشيحاتنا

ليفربول يتغزل في صلاح: ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك

عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

أهم الأخبار.. 10% خصما إضافيا على بطاقات التموين.. عيد الأضحى 31 يوليو.. الإفراج عن المتهمين بالتحرش بـ هنا الزاهد

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

بعد محاولة إثبات الزواج.. فارق العمر بين هيفاء وهبي ومحمد الوزيري

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

الصحة تحذر المواطنين من الموجة الارتدادية لفيروس كورونا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور