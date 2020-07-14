الكويت تدين بشدة استمرار استهداف الحوثيين للمناطق المدنية في السعودية

أدانت الكويت واستنكرت بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية والمدنيين في السعودية، من خلال إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية، يعد إمعانا في انتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتعطيلا لجهود إحلال السلام، وتهديدا لأمن السعودية، وتقويضا لاستقرار المنطقة.
وجدد المصدر الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه العمليات الإرهابية.. مشددا على تضامن الكويت ووقوفها التام مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذ من إجراءات ويحفظ أمنها واستقرارها.