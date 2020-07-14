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برلمان

برلماني: صندوق تحيا مصر فكرة عبقرية رسخت مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:19 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
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ماجدة بدوى
وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على فكرته العبقرية بانشاء صندوق تحيا مصر مؤكدا ان هذا الصندوق اصبح له دوره الكبير فى ترسيخ مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره.

وقال " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم إن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بجهود صندوق تحيا مصر لم يأت من فراغ وانما جاء من خلال الدور الكبير والجهود التي قام بها الصندوق خلال الفترة الماضية خاصة في دعم مشروعات الإسكان الاجتماعى ومساهمته في فرش 7341 وحدة سكنية ومساهمة صندوق تحيا مصر بنصف مليار جنيه فى مشروعات حى الأسمرات الثلاثة، حيث جاء ذلك من خلال كل من يؤمنون بأهمية اضافة الى مساهمة الصندوق فى مختلف المبادرات الانسانية والصحية والاجتماعية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وناشد الدكتور صلاح حسب الله جميع رجال الاعمال والاستثمار والأثرياء والقادرين بالاستمرار فى تقديم الدعم المالى لصندوق تحيا مصر حتى يواصل دوره فى تقديم جميع انواع الدعم لكل من يحتاجون الى الدعم موجها تحية قلبية لكل من ساهموا بأموالهم فى دعم صندوق تحيا مصر.
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