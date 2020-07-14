بكلمات مؤثرة.. سلفستر ستالوني يساند جون ترافولتا بعد رحيل زوجته

بكلمات مؤثرة ، ساند النجم العالمي سلفستر ستالوني صديقه جون ترافولتا بعد وفاة زوجته الممثلة الامريكية كيلي بريستون بسبب صراع مع مرض سرطان الثدي.





ونشر سلفستر ستالوني صورة لـ جون ترافولتا وكيلي بريستون عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا :" قلبي يشعر بالتعاطف تجاه الممثلة والأم والزوجة المذهلة كيلي بريستون ولصديق عمري جون ترافولتا".





وأعلن ترافولتا عن رحيل زوجته فى وقت متاخر أمس الأحد قائلا : "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

وتزوجا الثنائي ترافولتا وكيلى فى عام 1991 وذلك خلال لقائهما فى فيلم "ذا إكسبرتس" واسفر هذا الزواج الذى استمر لفترة طويلة ما قريب من 30 عاما عن طفلين ولد وبنت "جيت وايلا".



























