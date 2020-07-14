AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بكلمات مؤثرة.. سلفستر ستالوني يساند جون ترافولتا بعد رحيل زوجته

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:46 م
جون ترافولتا وزوجته
جون ترافولتا وزوجته
Advertisements
شروق ابراهيم
بكلمات مؤثرة ، ساند النجم العالمي سلفستر ستالوني صديقه جون ترافولتا بعد وفاة زوجته الممثلة الامريكية كيلي بريستون بسبب صراع مع مرض سرطان الثدي.

ونشر سلفستر ستالوني صورة لـ جون ترافولتا وكيلي بريستون عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا :" قلبي يشعر بالتعاطف تجاه الممثلة والأم والزوجة المذهلة كيلي بريستون ولصديق عمري جون ترافولتا". 

وأعلن ترافولتا عن رحيل زوجته فى وقت متاخر أمس الأحد قائلا : "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".
 
وتزوجا الثنائي ترافولتا وكيلى فى عام 1991 وذلك خلال لقائهما فى فيلم "ذا إكسبرتس" واسفر هذا الزواج الذى استمر لفترة طويلة ما قريب من 30 عاما عن طفلين ولد وبنت "جيت وايلا".







Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الممثلة الأمريكية كيلي بريستون بعد صراع عامين مع السرطان

بعد وفاتها بمرض سرطان الثدى .. قصة زواج جون ترافولتا وكيلي بريستون

أهم الأخبار.. 61 قرارًا بإزالة التعديات فى العبور.. إسقاط عقوبة مانشستر سيتي.. قصة بكاء لطفي لبيب.. وفاة كيلي بريستون

جون ترافولتا.. حادث مأساوي ينهي حياة ابنه والسرطان يقتل زوجته .. اعرف الحكاية

مشاهير هوليوود ينعون كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بكلمات مؤثرة

بعد وفاة زوجته.. مآس في حياة النجم العالمي جون ترافولتا

ترشيحاتنا

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

لدعم حراسة المرمى.. تشيلسي يخطط للتعاقد مع يان أوبلاك

لماذا صرخ زيدان عقب نهاية مباراة غرناطة وريال مدريد؟

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

أشد فتكا.. خبراء بريطانيون: موجة ثانية من كورونا قد تحصد أرواح 120 ألف شخص في شتاء 2021

اعتذار واجب.. أحمد فلوكس يوجه رسالة للمذيعة اللبنانية ديالا مكي

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق