مشاهير هوليوود ينعون كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بكلمات مؤثرة

أعلن النجم العالمي جون ترافولتا عن رحيل زوجته كيلي بريستون فى وقت متاخر أمس الأحد قائلا: "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".





ونعى عدد من مشاهير هوليوود، كيلي بريستون برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.





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أعرب الممثل الأمريكي جوش جاد عن حزنه لرحيل كيلي بريستون قائلا: "انا مصدوم للغاية يا لها من انسانة وممثلة جميلة ومذهلة .. قلبي مع جون ترافولتا".





وكتبت كلوي بينيت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "كيلي بريستون كانت طيبة للغاية ومحبة بشكل لا يصدق .. لا اصدق رحيلها".



