وكيل تعليم الفيوم يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيوم





قام الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم يتابع مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2020 الرئيسي بمحافظة الفيوم في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم





وذلك بحضور حسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأعضاء المركز واللجنة الثلاثية للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة.









وتابع وكيل تعليم الفيوم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بمركز التوزيع في مواجهة فيرس كورونا المستجد. ، للاطئنان على التأمين الخاص بصناديق الاسئلة .





وأكد عبدالله ، أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة الي اللجان الامتحانية ذهابا والعودة بأوراق إجابات الطلاب خلال أيام الامتحانات وفقا للجدول الوزاري المعلن .



