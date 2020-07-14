هالة السعيد: العمالة غير المنتظمة المستفيدة من المنحة 2.6 مليون عامل





وأضافت الوزيرة خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء ان عدد العماله غير المتتظمة التى تم حصرها بلغت 4.4 مليون مواطن؛ تم تنقيتها من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2.6 مليون عامل.

وذكرت الوزيرة أنه تم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 2.6 مليون عامل لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة تم صرف شهرين وهناك شهر ثالث.





ونوهت السعيد، بأن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا من أهم القضايا التي نعتني بها في التنمية في مصر نظرًا لابعادها الاقتصادية والاجتماعية.





لفتت الوزيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا، إلا أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة الى 9.7% في شهر أبريل ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبا على بعض الفئات خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17,4% من إجمالي عدد المشتغلين.





وأضافت السعيد أن المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة كورونا هم المشتغلون بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون مشتغل، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل.