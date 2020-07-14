كل سنة وأنت طيب.. طارق حامد يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

هنأ طارق حامد لاعب نادى الزمالك، عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، بعيد ميلاده الـ35.





ونشر طارق حامد عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع عبد الله السعيد وعلق عليها "كل سنة وانت طيب ياحبيبي".









وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





قال وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات مع أخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .









ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.



