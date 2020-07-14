شاهد.. حريق هائل فى خط أنابيب البترول على طريق الإسماعيلية.. وتعامل سريع للسيطرة على النيران

شهدت منطقة الهايكستب بطريق مصر الإسماعيلية، نشوب حريق هائل بسبب مواد بترولية، الأمر الذي أصاب المنطقة بشلل مرورى كبير، وأحدث تلفيات فى محيط الحريق، فيما توجهت سيارات الدفاع المدني على وجه السرعة الى المكان للسيطرة على الحريق.





وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الحريق في أحد مواسير نقل المواد البترولية الخاصة بشركة أنابيب البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، حيث تم غلق محابس الخط قبل وبعد الحريق، مضيفا ان الخط لا يخدم المواطنين أو المناطق السكنية.





وتحركت قيادات الوزارة وفرق التدخل السريع التابعة لوزارة البترول والشركة للوقوف على الحادث وتحديد كيفية التعامل الأمثل مع الحريق.









وتداول فيديو للحريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وشهدت الأجواء تصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف، الأمر الذي أثر بشدة على المارة من مركبات وأشخاص.





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وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستب، بنشوب حريق بخط مازوت وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن مدعومة بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.