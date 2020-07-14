AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شاهد.. حريق هائل فى خط أنابيب البترول على طريق الإسماعيلية.. وتعامل سريع للسيطرة على النيران

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:55 م
صدى البلد
Advertisements
مايكل عياد
شهدت منطقة الهايكستب بطريق مصر الإسماعيلية، نشوب حريق هائل بسبب مواد بترولية، الأمر الذي أصاب المنطقة بشلل مرورى كبير، وأحدث تلفيات فى محيط الحريق، فيما توجهت سيارات الدفاع المدني على وجه السرعة الى المكان للسيطرة على الحريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الحريق في أحد مواسير نقل المواد البترولية الخاصة بشركة أنابيب البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، حيث تم غلق محابس الخط قبل وبعد الحريق، مضيفا ان الخط لا يخدم المواطنين أو المناطق السكنية.

وتحركت قيادات الوزارة وفرق التدخل السريع التابعة لوزارة البترول والشركة للوقوف على الحادث وتحديد كيفية التعامل الأمثل مع الحريق.


وتداول فيديو للحريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وشهدت الأجواء تصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف، الأمر الذي أثر بشدة على المارة من مركبات وأشخاص.

اقرأ أيضا:


وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستب، بنشوب حريق بخط مازوت وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن مدعومة بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق هائل.. ألسنة اللهب تتسبب بأزمة في طريق القاهرة - الإسماعيلية

شاهد .. حريق ضخم يلتهم عشرات السيارات بطريق الإسماعيلية .. فيديو

ترشيحاتنا

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

مساعدا وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يصلان موقع حريق الإسماعيلية الصحراوي

وزير البترول يصل إلى موقع حريق خط مازوت طريق الإسماعيلية

مديرة أعمال أنغام.. أحدث ظهور لمحمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض.. شاهد

بدون ملينات .. أسرع وصفة لعلاج عسر الهضم

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

392 Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept.. شاهد وحش الصحراء

ولدت مصابة.. رضيعة حديثة الولادة تؤكد إمكانية انتقال عدوى كورونا عبر الرحم

بـ الأوف شولدر .. فاتن موسى تتألق بإطلالة صيفية جذابة .. شاهد