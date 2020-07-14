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حوادث

وزير البترول ومحافظ القاهرة يتفقدان موقع حريق العاشر من رمضان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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وصل منذ قليل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى موقع حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي امتدت بطول الطريق.

ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور إلى موقع انفجار خط مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.
وزير البترول ومحافظ القاهرة يتفقدان موقع حريق العاشر من رمضان
وزير البترول ومحافظ القاهرة يتفقدان موقع حريق العاشر من رمضان
وزير البترول ومحافظ القاهرة يتفقدان موقع حريق العاشر من رمضان
وزير البترول ومحافظ القاهرة يتفقدان موقع حريق العاشر من رمضان
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