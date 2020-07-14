رمضان عبد المعز: السحر كفر والنبي محمد حذرنا منه .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، ان السحر كفر، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا منه، لانه من السبع موبيقات،وهم الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، والربا واكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات.





وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "السحر جاء بعد الشرك بالله، كل ما السحرة هو تنفيذ مراد الله ".





حكم الذهاب إلى السحرة

وقال الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يحدث في الواقع الآن شعوذة وطريق دخله المتآكلون والباطلون والفسقة ، الذين يستغلون حاجات الناس النفسية والبدنية، ويأخذون أموالهم بالباطل، ويعتدون على أعراضهم أحيانا، فكثير ابتلى بهذا الأمر، لافتًا: لا يوجد في الأزهر الشريف متخصص بالعلاج بالقرآن ، ولا يوجد في الجامعات ايضًا تخصص بهذا الاسم، ما فيش كدا».



