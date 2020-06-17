تحصين ووقاية من السحر .. نادية عمارة تنصح بـ 4 سور و4 آيات

قالت الدكتورة نادية عمارة ، الداعية الإسلامية، إن تعليق ما يقع للإنسان في حياته من أمور قد يكون في ظاهرها الابتلاء على أعمال السحر ووقف الحال عن الزواج أمر غير مقبول، وإنه ينبغي صرف العقول عن التفكير في ذلك، لأن ما يقع في الكون إنما هو بأمر الله ووفق إرادته.





وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، المذاع على فضائية « ON»، أن تأخر البنت في سن الزواج ليس أمرًا سيئًا يجعلها تفقد الثقة في نفسها، بل هو في حقيقة الأمر خير من التجارب الفاشلة التي تنتج عن سرعة إتمام أمر الزواج من غير نضج وتريث واستشارة واستخارة.





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ونصحت الداعية الإسلامية، من لديه هذه الوساوس، بالتحصين بالقرآن الكريم، بأن يقرأ بنفسه السور والآيات التي فيها وقاية وحماية، مثل سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والفلق والناس، وآية الكرسي، وآخر ثلاث آيات من سورة البقرة، وأن يقرأها صباحًا ومساءً ويكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.





جاء هذا في الجواب على سؤال من إحدى المتصلات حول تأخرها في سن الزواج وخشية أن يكون هذا الأمر له علاقة بأعمال السحر.





