AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بداية النهاية للغزو التركي.. عبد الرحيم علي يشيد بدعوة البرلمان الليبي للجيش المصري بحماية الأمن القومي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:25 م
الجيش المصرى
الجيش المصرى
Advertisements
فريده محمد
رحب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ورئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بدعوة مجلس النواب الليبي، للجيش المصري للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأي أن هناك خطرا يطال أمن البلدين، قائلا إنها الخطوة الأولي في نعش الغزو التركي لليبيا.


وأوضح النائب في بيان منذ قليل: أن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب للشعب الليبي ولإرادته الحرة والحقيقية.


وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن هذه الدعوة الليبية ترتكز علي الثقة في قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية أمن المنطقة ومواجهة المخاطر التي تهدد كلا من مصر وليبيا، وذلك ردا على التدخل التركي السافر في الشئون الليبية والتصريحات الخارجة عن إطار الدبلوماسية، التي اكد فيها وزير الخارجية التركي، تجهيز بلاده لعملية عسكرية لدخول سرت وهي الخط الأحمر الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرارا الى عدم تجاوزه.


وأوضح أن الدعوة شرعية وتتماشي مع القانون الدولي، حيث جاءت من الممثل الحقيقي للشعب الليبي، ولدولة جارة وشقيقة كبري وتحرص علي مصالح الليبيين، ومثلت عبر التاريخ عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.


وطالب النائب، الجامعة العربية، والمجتمع الدولي بالضغط لطرد المحتل التركي من الأراضي الليبية ووقف سرقة ثروات الشعب الليبي، والتوزيع العادل لهذه الثروات علي كافة أبناء ليبيا، مؤكدا أن الأتراك سرقوا 11 مليار دولار من الشعب الليبي بخلاف النفط والغاز،  بعد أن حول فايز السراج رئيس حكومة الوفاق – بغير حق - ودائع ليبية تقدر بـ 8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي، وحسب الاتفاق المشبوه  بين السراج والرئيس التركي، ستستمر هذه الأموال في البنك المركزي التركي مدة 4 سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف وذلك لانقاذ الليرة التركية فضلا عن تسهيل حصول أنقرة على تعويضات تقدر بـ 3 مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة مع أنقرة خلال حكم القذافي.


وقال الدكتور عبد الرحيم علي إننا نقف جميعا خلف قيادتنا السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف قواتنا المسلحة، وندعو الله أن ينصرنا و يحفظ جنودنا .. مرددا: "تحيا مصر تحيا مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس يطالب بموقف عربي موحد ضد عربدة أردوغان في ليبيا

البرلمان الليبي: الأتراك ظهروا بصورة الآمر الناهي بمفاصل الدولة

عبد الرحيم على: أردوغان سرق 11 مليار دولار من ليبيا بتواطؤ من "السراج"

دراسات الشرق الأوسط بباريس يثمن الموقف الفرنسي والإيطالي الرافض لتهريب السلاح إلى ليبيا

ترشيحاتنا

شاهد.. عمليات تبريد حريق ماسورة بترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي

صفقة الأهلي.. مهارات وليد فوزي صانع ألعاب الترسانة

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

مع اقتراب عيد الأضحى.. الزراعة: اللحوم بسعر التكلفة في منافذنا.. وفتح المجازر للراغبين في ذبح الأضاحي

وزير البترول يصل إلى موقع حريق خط مازوت طريق الإسماعيلية

حريق ضخم بخط مازوت بالعاشر يتسبب في شلل مروري على الطريق الدائري.. صور

AdvertisementS

الكيرف بينزل.. الصحة: أرقام الإصابات في انحسار.. ولا يستطيع أحد توقع موجة ارتدادية

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

المسماري: معركة كبرى في محيط سرت والجفرة خلال الساعات المقبلة

أخبار الزمالك | رحيل طارق يحيي عن القناة .. وحمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون .. رفض عودة حميد أحداد

تحت الأرض بمترين .. رئيس الشركة: لدينا شكوك حول أسباب كسر خط بترول طريق الإسماعيلية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج سموكي .. سوسن بدر تبهر متابعيها بـ لوك جديد.. شاهد

في ظل تفشي كورونا.. الصحة تكشف عن 5 طرق للحفاظ على صحة القلب

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة