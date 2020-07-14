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أخبار البلد

الصحة: ارتفاع إصابات حريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي إلى 17 إصابة.. ولا وفيات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:35 م
صورة للحريق
صورة للحريق
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محمد غالى
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع عدد إصابات حريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي إلى ١٧ إصابة حتى الآن، تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، ولا وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع الحالة الصحية للمصابين، ووجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، ورفع تقرير تفصيلي بحالة المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، وذلك بمتابعة الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور سامح عشماوي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة اطمأنت على توافر مخزون أكياس الدم بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل (قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي والمنيرة)، حيث بلغ الإجمالي حوالي ٤٠٠ كيس دم و ١٧٢٠ كيس بلازما الدم، موضحًا أهمية بلازما الدم التي تستخدم لمصابي الحروق.

وذكر مجاهد أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، لافتًا إلى أن الإصابات  تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام و المستشفيات المحيطة بموقع الحادث، طبقًا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.
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