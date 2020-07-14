بنك التنمية الصناعية يخصص مليار جنيه لدعم التطوير التكنولوجي في 3 سنوات

أعلن ماجد فهمي ، رئيس بنك التنمية الصناعية، إدراج نحو مليار جنيه علي مدي 3 سنوات من ميزانية البنك، لدعم ملف التطوير التكنولوجي الشامل و فتح فروع إلكترونية علي مستوي الجمهورية.
أوضح " فهمي" في تصريحات له اليوم، إن تلك الاستراتيجية تتوافق مع التوجهات الخاصة بالانتشار الجغرافي علي مستوي الجمهورية من خلال إنشاء الفروع المصغرة في 3 سنوات مقبلة، بالإضافة لتطبيق حلول أمن الشبكات و المعلومات و تأمين بيانات العملاء و تحديث التطبيقات المصرفية أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير.
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أضاف "فهمي" أن إدارة البنك منذ توليها زمام الأمور بنهاية 2016، بدأت في تطوير البنية التكنولوجية للبنك وتشمل الأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم والدعم الفني وتطوير مركز البيانات بعد أن كان في حالة خطرة وغير آمنة.
أوضح "فهمي" أن البنك قام برفع كفاءة مقرات العمل و تأمين المعلومات و تحسين كفاءة الانفاق الاستثماري بعد سنوات سابقة من التدهور باعتباره ضمن مخاطر المنافسة والتواجد بالسوق.