رئيس بنك التنمية الصناعية يعرض مزايا تفعيل حساب IBAN الدولي

كشف ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، عن وجود عدد من المزايا التي يحققها رقم الحساب الدولي IBAN، للعملاء من بينها إتاحة عمليات التحويل البنكي لداخل وخارج البلاد بسهولة وأمان، موضحا أنه في حال تزايد خانات الحسابات فإنها تكون مؤمنة ويصعب التحايل عليها لاختراقها.
وقال "فهمي"، في تصريحات له، إن منظومة رقم الحساب الدولي إيبان، متعارف عليها لدي البنوك العالمية وهو ما سيسهل التعاملات المصرفية مع البنوك المحلية والعالمية.
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وأوضح أن تلك المعاملات البنكية عبر الحساب الدولي (إيبان)، تمتاز بالسرعة وتقلل التدخل اليدوي مما قد يسبب تعطيل أو تأخر وصول الحوالة المالية للمستفيد، مشيرا إلى أنه مجرد إدخال رقم الآيبان للشخص المستفيد سيظهر على الشاشة رسالة توضح أن هذا الرقم فعلًا صحيح ويمكن إجراء الحوالة بنفس الوقت.
وذكر أن "آيبان" يمتاز بالدقة، حيث يمكن التحقق من صحة معلومات المستفيد وتفادي الخطأ قبل عملية التحويل، موضحا أن فكرة الرقم الحسابي الدولي IBAN لا تعنى استغناء العميل عن رقم حسابه الحالي ولكنه سيتم تحويل رقم حساب العملاء إلى رقم IBAN (الذي سيحتوي على الرقم الحالي) عن طريق إضافة أرقام على بداية ونهاية رقم حساب العملاء الحالي لتحويله إلى تنسيق رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN وسيظهر على جميع كشوف الحسابات المصرفية وعلى جميع القنوات المصرفية.