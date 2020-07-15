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ديني

مصافحة النساء.. دار الإفتاء تكشف الحكم وآراء الفقهاء.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:03 ص
مصافحة الرجال والنساء..
مصافحة الرجال والنساء.. دار الإفتاء تكشف الحكم وآراء الفقها
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محمد شحتة
كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم المصافحة بين الرجال والنساء وآراء الفقهاء في ذلك.

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن مصافحة الرجال والنساء، محل خلاف بين العلماء، فالجمهور يرى أنها حرام بين المراة الاجنبية والرجل، وهناك رواية عند الإمام أحمد ترى بأنها مكروهة.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تفتي نظرا لتغير الأعراف عند الناس، بأن الرجل لا يبدأ المرأة بالمصافحة وكذلك المرأة  لا تبدأ الرجل بالسلام، فإذا اضطر أحدهما للمصافحة وعدم إحراج الآخر الذي هو بطبيعة الحال من الأقارب فمن الممكن بتقليد مذهب الإمام أحمد وحتى لا نحرج من أمامنا 

وتابع: هنا نتحدث عن المصاحفة البريئة والتي لا شهوة من ورائها لأن بعض الرجال يصافحون النساء بشهوة متعمدة.

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