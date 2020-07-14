الصحة: إتاحة خدمات الإسعاف عبر تطبيق صحة مصر قريبا

أعلن أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن خدمات الإسعاف ستكون متاحة قريبا عبر تطبيق صحة مصر للمساعدة في الطوارئ.





وقال أيسم صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" سيكون هناك خدمة متاحة على الموبايل للتعامل فى حالات الطوارئ والحوادث".





وأضاف :" مليون و450 ألف مواطن يستفيدون من خدمات تطبيق صحة، والتطبيق سيكون المنصة الأولى لكل خدمات وزارة الصحة".





وأكد أن تطبيق صحة مصر سيقضي على السوق السوداء والمعلومات المغلوطة والشائعات، مضيفا:" غضافة وظائف أخرى لتطبيق صحة مصر قريبا".





وأكمل:" تطبيق صحة مصر أدى لتخفيف الضغط على الخط الساخن لوزارة الصحة، وعدد بلاغات الإصابة بكورونا تراجع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية ".



