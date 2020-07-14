محمد فاروق: الأهلي رفع عرض شراء رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى 3.5 مليون يورو

قال محمد فاروق، مقدم برنامج البريمو على قناة "Ten"، إن مسؤولي النادي الأهلي رفعوا القيمة المالية لشراء عقد رمضان صبحي المعار في الأهلي، من نادي هدرسفيلد الإنجليزي خلال الأيام القادمة؛ تنفيذا لرغبة فايلر باستمرار اللاعب مع الفريق.
وأضاف "فاروق"، أن السبب الرئيسي لعودة فايلر لقيادة النادي الأهلي عقب الراحة التي حصل عليها، هي رغبة إدارة القلعة الحمراء فى استمرار اللاعب، وشراء عقده من النادي الإنجليزي مقابل 3.5 ملايين يورو.
ولا تزال المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الإنجليزي هدرسفيلد جارية إذ يسعى المارد الأحمر للتعاقد مع رمضان صبحي، الذي يقضي فترة إعارة بين صفوفه من النادي الإنجليزي، بصفة نهائية.
وينتظر رمضان صبحي من وكيله إيضاح الصورة حول بعض العروض المحتملة من الدوري الإنجليزي والإيطالي والبرتغالي، لأنه يضع الاحتراف الخارجي كأولولية بالنسبة له، أما في حالة الاستمرار في مصر فيبدو موقف اللاعب واضحًا بعدم اللعب إلا للأهلي.