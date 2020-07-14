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الجيش الليبي: أي تقدم للغزو التركي سيكون صيدا سهلا لسلاح الجو والمدفعية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:48 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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هاني حسين
قال  العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ الجيش الليبي، إن  الموقف على الأرض بالنسبة إلى تركيا معقد|، مضيفا :"أي تقدم للغزو التركي  سيكون صيد  سهل لسلاح الجو والمدفعية".

وأضاف  خالد المحجوب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تركيا ضخمت من الهجمة الإعلامية على  ليبيا".

وتابع خالد المحجوب:"  تركيا تعيد حساباتها في  ليبيا"، مضيفا :" هناك تنسيق إقليمي وعربي ودولي  يضبط الموقف في ليبيا ".

وأكمل خالد المحجوب:"  تركيا  تبحث على كيفية تحقيق أهدافها في ليبيا  خاصة بعدم عدم قدرتها من التوصل إلى  المنطقة الاقتصادية في ليبيا والتي   يسيطر عليها الجيش الليبي ".

ولفت خالد المحجوب:"  المشهد معقد  بالنسبة لـ تركيا كي تقدم على معركة مباشرة مع الجيش الليبي ".
 
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