الجيش الليبي: أي تقدم للغزو التركي سيكون صيدا سهلا لسلاح الجو والمدفعية

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ الجيش الليبي ، إن الموقف على الأرض بالنسبة إلى تركيا معقد|، مضيفا :"أي تقدم للغزو التركي سيكون صيد سهل لسلاح الجو والمدفعية".





وأضاف خالد المحجوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تركيا ضخمت من الهجمة الإعلامية على ليبيا".





وتابع خالد المحجوب:" تركيا تعيد حساباتها في ليبيا"، مضيفا :" هناك تنسيق إقليمي وعربي ودولي يضبط الموقف في ليبيا ".





وأكمل خالد المحجوب:" تركيا تبحث على كيفية تحقيق أهدافها في ليبيا خاصة بعدم عدم قدرتها من التوصل إلى المنطقة الاقتصادية في ليبيا والتي يسيطر عليها الجيش الليبي ".



