تعالى يا قلب أمك.. أحزان وآلام تخيم على أسرة الشاب المفقود في مصيف بلطيم.. صور

خيمت الأحزان على شاطئ الأمل بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الخامس، وذلك عقب غرق شاب جامعي من أبناء قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض، ومازالت جثته في أعماق البحر.





وبالرغم من المحاولات الجادة والجهود المضنية من قبل إدارة مصيف بلطيم والمسئولين وجميع الجهات، لانتشال جثة الشاب الغارق " نور كلش"، الطالب بكلية الهندسة حتى تبرد نار أسرته، إلا أن المحاولات باءت بالفشل حتى الآن.





الأم المكلومة والدة نور كلش، لم تذق طعم النوم، وكذلك باقي أفراد أسرته وأقاربه، ينتظرون بين غمضة عين وانتباهتها أن يغير الله الأحوال، ويعثر رجال الغطس والإنقاذ على جثة الشاب.





وفي نفس السياق، تداول أصدقاء وأقارب، مقطع فيديو لوالدة الطالب الغريق نور كلش، تبكي في مشهد إنساني مؤثر، يبرز حرقة وألم الأم المكلومة على فراق نجلها البار بها، قائلة بأعلى صوتها "تعالي يا نور .. تعالي يا قلب أمك".





كما شارك الآلاف من شباب محافظة كفر الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، و"تويتر"، في الهاشتاج #أنقذوا_نور_كلش_غريق_مصيف_بلطيم، وسط سيل من التعليقات الحزينة على فراق هذا الشاب الذي لقي مصرعه في مصيف بلطيم.





ومن جانبه، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، جهود البحث عن الجثة المفقودة، بشواطئ مدينة مصيف بلطيم.





والتقى محافظ كفر الشيخ، ونائبه، بأسرة الفقيد نور كلش، مقدمًا لها واجب العزاء والمواساة، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان.