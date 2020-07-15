رجب بكار والمثلوثي يحسمان مصير حازم إمام مع الزمالك.. فيديو

قال الإعلامى هانى حتحوت، إن الزمالك قرر تأجيل ملف تجديد عقد اللاعب حازم إمام، لحين حسم موقف الثنائى، حمزة المثلوثى، ورجب بكار.





وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك خاطب نظيره بيراميدز، من أجل التعاقد مع ظهيره الأيمن، رجب بكار، إضافة إلى انهاء اتفاقه مع التونسي، حمزة المثلوثى.





وتابع هانى حتحوت، أن الزمالك قرر تأجيل ملف تجديد عقد حازم إمام، موضحا أن انضمام رجب بكار للقلعة البيضاء، قد يؤدي إلى رحيل اللاعب المخضرم على سبيل الإعارة او البيع النهائى، وفى حال عدم ضم لاعب بيراميدز، فإن إدارة الزمالك، ستقوم بتجديد عقد حازم إمام.