بعد ارتفاع الإصابات.. طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى مستوى

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن صحيفة "أساهي" اليابانية قولها إن العاصمة طوكيو سترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى أعلى درجة في مقياس من 4 درجات.
وأوضحت الوكالة، أن ذلك جاء بعد وصول حالات الإصابة في العاصمة اليابانية طوكيو إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة.
وقالت إن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلى أن عدوى فيروس كورونا تنتشر على الأرجح.
ووصلت الإصابات بفيروس كورونا في طوكيو، إلى مستويات قياسية؛ بعد تسجيل زيادات يومية على مدار الأيام الماضية بأكثر من 200 حالة إصابة، كما أظهرت الاختبارات بين العاملين في مناطق البغاء، بالعاصمة، حالات إصابة في صفوف شباب في العشرينات والثلاثينات من العمر.