بعد ارتفاع الإصابات.. طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى مستوى

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن صحيفة "أساهي" اليابانية قولها إن العاصمة طوكيو سترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى أعلى درجة في مقياس من 4 درجات.





وأوضحت الوكالة، أن ذلك جاء بعد وصول حالات الإصابة في العاصمة اليابانية طوكيو إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة.





وقالت إن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلى أن عدوى فيروس كورونا تنتشر على الأرجح.



