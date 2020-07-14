سي إن إن: أول تجربة للقاح ضد كورونا بأمريكا تظهر تحفيزا لاستجابة الجهاز المناعي

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن تجربة جديدة أثبتت أن المرحلة الأولى من تجارب لقاح فيروس كورونا أنه عمل على إثارة استجابة مناعية، مع آثار جانبية خفيفة.





ولفتت الشبكة إلى أن اللقاح من إنتاج شركة "موديرنا" المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، بالشراكة مع المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، ساهم في تحفيز استجابة الجهاز المناعي لدى جميع المتطوعين في تجربة تلقيه بمراحله الأولى.





وبحسب النتائج التي نشرتها مجلة "نيو إنحلاند" الطبية، فإن اللقاح عمل أثار استجابة مناعية مع آثار جانبية خفيفة، مثل التعب والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والألم في موقع الحقن.





وأشارت "سي إن إن"، إلى أنه من المتوقع البدء في وقت لاحق هذا الشهر في تجربة كبيرة من المرحلة الثالثة للقاح (مرحلة التجربة النهائية) قبل أن تفكر الجهات التنظيمية في إتاحة اللقاح.





وتُظهر النتائج المبكرة من تجربة لقاح فيروس كورونا أن المشاركين طوروا أجسامًا مضادة للفيروس.



