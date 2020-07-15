فاتت سنة.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة بصحبة زوجها وماجد المصري

, عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة نادرة لها بصحبة زوجها الفنان محمد رياض، و

كتبت رانيا على الصورة " يوم العرض الخاص لفيلم قهوة بورصة مصر، فاتت سنة.. سبحان الله الايام بتجري بسرعة".

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يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام .





مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.



