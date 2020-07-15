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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 145 شابًا.. وصرف 109 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:24 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 145 شابًا من بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة سوهاج وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات مديرية القوى العاملة بسوهاج عن شهر يونيو الماضي أشار إلى أن المديرية  قامت خلال يونيو الماضي بزيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة 418 عامل وتم استخراج  كارنيهات لهم ، ليصبح عدد المستفيدين من المنح وكافة المميزات إلي 5350 عاملًا  مسجلين بالوحدة داخل المديرية ، كما تم صرف المنح لهذا الشهر على النحو التالي:  رعاية اجتماعية  لـ 8 حالات وفاة باجمالى مبلغ 16 ألف جنيه ، و32 منحة مواليد بمبلغ 64 ألف جنيه ، وعدد 2 منحة زواج بإجمالى 6 آلاف جنيه  ، ليصبح إجمالى عدد المستفيدين من الرعاية الإجتماعية في شهر يونيو الماضى 42 عامل بمبلغ 86 ألف جنيه .


كما أوضح أنه تم صرف منح رعاية صحية لعدد 311 عاملًا بواقع مبلغ 22967 جنيها ليصل إجمالي منح الرعاية الاجتماعية والصحية 108 آلاف جنيه و 967 جنيها.

وقال الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية: إنه تم  التفتيش على 423 منشأة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد وتبين أن عدد 113 منشأة منهم عملت بنظام 3 ورديات و 36 منشأة بنظام ورديتين ، و عدد 274 منشأة بنظام الوردية الواحدة ، وذلك من خلال مكاتب التفتيش العمالى و مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.
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