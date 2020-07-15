بدرية طلبة لمتابعيها: يارب يكون دمي خفيف علي قلبكم

شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "





و علقت بدرية علي الصوره قائلة: " " قناتي الرسمية على اليوتيوب عملتها عشان أكون سبب في ضحكتكم الجميلة يارب يكون دمي خفيف علي قلبكوا ، بحبكوا جدًا لينك القناة ف البايو





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و يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى,





وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



