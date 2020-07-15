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في المدبح.. نداء عاجل من الهيئة البيطرية للمواطنين في عيد الأضحى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:24 م
الدكتور أيمن عادل،
الدكتور أيمن عادل، مدير عام التفتيش على اللحوم
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور أيمن عادل، مدير عام التفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، إن الهيئة طوال العام تقوم بعمل حملات مكثفة للكشف عن اللحوم المغشوشة وقد اسفرت الحملات في اول 6 أشهر من عام 2020 عن ضبط 1084 طنا، وتم تحرير 5785 محضر وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتابع الدكتور أيمن عادل، خلال حواره عبر "زووم" لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه باقتراب عيد الاضحى المبارك تم رفع درجة الاستعداد القصوى للاطباء العاملين بالمجازر على مستوى الجمهورية، موضحًا انه تم عمل غرف عمليات متصلة بالهيئة للتبليغ وتلقي الشكاوى على مدار الساعة عن اللحوم المغشوشة والفاسدة.

واضاف انه تم تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم للتأكد من صحتها، لافتًا إلى انه تم السماح للمواطنين بأن يدبحوا بالمجازر الحكومية فقط وهم حوالي 464 مجزرا حكوميا على مستوى الجمهورية، وتم تيسير خدمة دبح الاضحيات في المدابح.

وناشد المواطنين بالذهاب بأضحياتهم الى المجزر (المدبح) حفاظا على صحتهم في تلك الفترة، ونصح المواطنين بأن يشتروا لحومهم من جزار معروف ومعتاد عليه والتأكد من الأختام على اللحمة.

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