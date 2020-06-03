منطقة المدبح بالسيدة زينب على طريق التطوير.. إزالة سوق السقط وتنظيف محيط مستشفى 57357.. واستعادة المظهر الحضاري قريبًا

تشهد محافظة القاهرة نقلة نوعية في عمليات التطوير وإزالة المناطق العشوائية، والتى تعد الأضخم منذ عقود.





وبعد تطوير غالبية المناطق العشوائية تعمل محافظة القاهرة على تطوير منطقة المدبح بالسيدة زينب.





إزالة سوق السقط وكافة الإشغالات والمخالفات الموجودة في عدد من الشوارع المحيطة بمستشفي (٥٧٣٥٧ ) التفاصيل أعلنها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال جولته بالمنطقة مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية معلنا بدءالإشغالات





جاء ذلك بحضور المحافظ والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.





واوضح محافظ القاهرة ان تلك الخطوة تأتي في المقام الأول ضمن جهود الدولة بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع الإشغالات والمخالفات بالمنطقة المحيطة لمستشفى سرطان الأطفال (57357) بالسيدة زينب بالقاهرة.





وتم حصر محال بيع السقط والتي بلغ عددها 16 محلاً ، و17 وكالة لربط المواشي، وجار التنسيق لإعداد حملة مكبرة من الجهات المعنية بمحافظة القاهرة وشرطة البيئة والمسطحات ومديرية الشئون الصحية وذلك لاستبيان مدي توافر الشروط الصحية والبيئية بالمحال والوكالات المستغلة بمعرفة بعض الأشخاص وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المخالفات حال وجودها.

كما وجه اللواء خالد عبدالعال ، د. مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم لكافة الشوارع المحيطة للمستشفي كاجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا ، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل للمنطقة .

وطمأن محافظ القاهرة أهل المطقة واصحاب المحلات والباعة إن ما يتم في المنطقة هو إجراء تنظيمى لا يستهدف قطع أرزاق أصحاب المحلات والباعة بل يستهدف الحفاظ على صحتهم وعدم تنفيذ أى مخالفات واشغالات على الأرصفة المخصصة للمشاه وعرض المنتجات بصورة غير صحية .

وقال "عبدالعال" إنه جار التنسيق لإعداد تصور كامل لسوق الحتت ومقترحات الاستغلال الأمثل للمنطقة والتي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 4.5 فدان.

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد عدد من المحال خلف المجزر الآلي بالبساتين والمخصص كموقع بديل لسوق الحتت وتبين وجود العديد من المخلفات والأتربة بكميات كبيرة ويحتاج الموقع إلي إعادة تأهيل ورفع كفاءة بالكامل ؛ وتم إعداد المقايسات التقديرية اللازمة لرفع مخلفات الطوب والأتربة ، وكذا إعادة رفع كفاءة وتأهيل السوق المطلوب النقل إليه والتي تبلغ تكلفتها ما يقارب 2.5 مليون جنيه تقريبًا.

وأضاف "عبدالعال" أن محافظة القاهرة قامت بتوجيهات من اللواء خالد عبدالعال باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ نقل سوق الإسقاط الحالي إلي الموقع المخصص من خلال إسناد أعمال الإحلال والتشطيبات لأحد مقاولي المحافظة المعتمدين لضمان سرعة نهو التشطيبات وجودتها ، ورفع المخلفات المشار إليها.





وشهدت المنطقة خلال الأيام الماضية من حملات لإزالة كافة المحلات المخالفة والتعديات والإشغالات بشارع السلخانة وحسن الأنور وميدان السلخانة بالتنسيق بين المحافظة والحي وشرطة المرافق ، حيث تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات الواقعة بنطاق السوق والمتمثلة في 3 محال أقيمت بالمخالفة، و29 موقعًا لإشغال الطريق بالمخالفة للقانون ، كما تمت إزالة 14 سورا مخالفا يعلوه بعض الأعمال الحديدية، وقام حي السيدة زينب والأجهزة المعاونة بتنفيذ حملة لرفع المخلفات ورفع كفاءة الحالة العامة للنظافة بموقع السوق للحفاظ علي المظهر الحضاري.





ووجه اللواء محمود شعراوى ، بضرورة المراقبة المستمرة دورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخري للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمرضي والمترددين علي المستشفي.





وأكد "شعراوي"، علي ضرورة استكمال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بالمستشفي من رصف وإنارة وتشجير ليتناسب مع هذا أهمية المكان وتكليف شركة المقاولون العرب باتخاذ اللازم نحو إعادة رصف الموقع واستعادة المظهر الحضاري له مع استبدال التالف من البردورات وإعادة تأهيلها.





وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة لعدم عودة الاشغالات وأي مخالفات مرة أخري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أن الدولة جادة في التعامل بكل حزم مع كل الإشغالات التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مستمرة لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز بضرورة عدم عودة الإشغالات التي تتم إزالتها مرة أخرى.





كما وجّه شعراوى بإعادة فحص العقارات الموجودة فى تلك المنطقة والتأكد من السلامة الإنشائية لها واتخاذ اللازم نحو العقارات المخالفة، كما وجه الوزير باعداد حملات من الجهات المعنية بالمحافظة بالتنسيق مديرية الصحة علي الأماكن غير الرسمية لتصنيع اللحوم.